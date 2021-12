Gara rinviata | Tottenham dona cibo dello stadio in beneficienza

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Gesto dida parte del, che sfrutta una situazione spiacevole per aiutare il prossimo. Il club ha infatti comunicato che ilnon utilizzato in occasione dellacontro il Rennes,a causa del focolaio covid in casa Spurs, sarà destinato a Felix Project UK, una società che si occupa di raccogliere L'articolo

Advertising

PiacenzaSera : Gas Sales Bluenergy, sei positivi al Covid: rinviata la gara contro Verona - Quattro giocatori e due membri dello s… - settalese : RT @TCGiovanile: PRIMAVERA 2 - Rinviata la gara Como-Pordenone - TCGiovanile : PRIMAVERA 2 - Rinviata la gara Como-Pordenone - sportli26181512 : Brighton-Tottenham di Premier League rinviata dopo i casi di Covid-19 negli Spurs: La Premier League ha rinviato a… - Dalla_SerieA : Champions, Atalanta-Villarreal rinviata a domani - -

Ultime Notizie dalla rete : Gara rinviata

... è stataa data da destinarsi. Il rinvio è stato disposto dal Dipartimento Interregionale della Lega Dilettanti in seguito all'istanza presentata dalla società Biancavilla per la presenza ...la partita per neve, vuoi vedere che il Gasp ha fatto uno scherzetto e ora cambierà le ... Ma se nella'da vincere', dove devi solo segnare, prendi un gol dopo 3' dal fischio d'inizio, e ...Ascoli Calcio, rinviato il match interno della Primavera con il Crotone. Under 18 a Verona - picenotime.it - IT ...La presidente Coia si difende "Ho messo tutta la squadra a rimuovere l’acqua dal campo. Rifare le righe era impossibile" ...