Gaffe di Azzolina da Formigli | “Cacciari ha mai letto libri di storia?” Poi il video “sparisce”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic — «Agamben,e Freccero hanno mai aperto idi?»: la provocatoria domanda non è stata posta da qualche insigne storico o quotato filosofo, ma dall’ex ministro dell’Istruzione Lucia. Nel corso della puntata di ieri sera di Piazzapulita su La7 si è parlato della Commissione Dubbio e Precauzione. Il think tank formato dai 4 intellettuali — Mattei, Freccero, Agamben e— fortemente critici sulla gestione della pandemia, sulla campagna vaccinale e sull’introduzione del green pass, l’8 dicembre scorso si è riunito sui social per discutere di tutela della libertà e di diritti umani nell’ambito delle leggi internazionali, riflettendo sui temi di dubbio e precauzione. Eccettuata la figura di Gianluigi Paragone, l’intero parterre di ospiti di Piazzapulita fa ...