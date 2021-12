Funivie | il sedile riscaldato diventa smart | meno consumi e più sostenibilità

Leggi su cityroma

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Rileva la temperatura della superficie dei sedili di seggiovie e cabinovie, trasmette i dati al sistema che a sua volta, proprio in base ai parametri ricevuti, attiva oil riscaldamento delle sedute favorendo così un prezioso risparmio energetico. Si chiama Intelligent Heat Detector (IHD), ed è la nuova tecnologia realizzata dall’altoatesina Leitner per il mondo sci che ha debuttato in questi giorni sugli impianti di Kitzbühel. L’idea, infatti, è partita qualche mese fa proprio dalla società austriaca che gestisce la celebre stazione sciistica: come rendere gli impianti più sostenibili? Per rispondere a questa domanda è stato aperto un concorso di idee attraverso cui è stata poi trovata la soluzione più efficace grazie allo sviluppo e alla sua implementazione da parte dei tecnici di Leitner. Basta sprechi Fino ad oggi i sedili riscaldati che gli sciatori hanno ...