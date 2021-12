“Fratelli d’Italia”, conoscete il vostro inno? E’ il momento di studiare l’opera di Mameli (Di venerdì 10 dicembre 2021) In occasione del 10 dicembre, data in cui cade l’anniversario della prima esecuzione dell’inno di Mameli (10 dicembre 1874) riproponiamo questo articolo di Tommaso Indelli. Roma, 11 apr – “Patriottismo”, “guerra”, “trincea” sono soltanto alcune delle “parole d’ordine” del drammatico momento che la Nazione sta vivendo e però – a detta di chi scrive – c’è modo e modo per essere “patrioti”, “guerrieri” e “combattenti”, anziché lasciarsi andare a pantomime buffonesche come ballare e cantare sui balconi. Anche questo “rispolveramento” dell’inno nazionale – in genere cantato durante le partite di calcio – solleva qualche perplessità, nonostante la bontà degli intenti. Si tratta, infatti, di un inno di cui, veramente pochi, conoscono la “storia” e le cui parole appaiono ai più sconosciute. Ciò emerge anche ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 10 dicembre 2021) In occasione del 10 dicembre, data in cui cade l’anniversario della prima esecuzione dell’di(10 dicembre 1874) riproponiamo questo articolo di Tommaso Indelli. Roma, 11 apr – “Patriottismo”, “guerra”, “trincea” sono soltanto alcune delle “parole d’ordine” del drammaticoche la Nazione sta vivendo e però – a detta di chi scrive – c’è modo e modo per essere “patrioti”, “guerrieri” e “combattenti”, anziché lasciarsi andare a pantomime buffonesche come ballare e cantare sui balconi. Anche questo “rispolveramento” dell’nazionale – in genere cantato durante le partite di calcio – solleva qualche perplessità, nonostante la bontà degli intenti. Si tratta, infatti, di undi cui, veramente pochi, conoscono la “storia” e le cui parole appaiono ai più sconosciute. Ciò emerge anche ...

Advertising

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #10dicembre 1847; debutta il Canto degli italiani, noto anche come l'Inno di Mameli, scritto dal Frate… - fanpage : Sergio Paonessa, titolare di una ditta di pompe funebri, è finito in carcere insieme al figlio perché accusato di s… - DSantanche : Fratelli d’Italia chiede a UE di desecretare i contratti con le case farmaceutiche e al governo italiano di istitui… - Alex_le_NR : @GabrieleAdinolf Eh va beh il dubbio ci stava. Vox è l'alleato europeo principale di Fratelli d'Italia, pensavo che… - mb021049 : RT @ilruttosovrano: Ci sarebbe già l'accordo: la Lega candiderà il dentista no vax, mentre Fratelli d'Italia il braccio teso in silicone. -

Ultime Notizie dalla rete : Fratelli d’Italia Fratelli d’Italia, Daniela Santanché e le richieste dei parlamentari: «Non siamo un taxi» Corriere della Sera