Francia | Deschamps | “Un giorno Zidane o un altro prenderanno il mio posto”

"Chi decide è il presidente Le Graet, non ho ancora rinnovato, ma non è un problema, il contratto più importante è quello della fiducia. Non sono stanco, non lo sono stato neanche dopo gli Europei, non ho mai pensato di mollare e finché sono felice e o energie da spendere vado avanti". Così Didier Deschamps, ai microfoni di RMC, commenta le voci che lo vorrebbero lasciare la guida della Francia dopo i Mondiali di Qatar 2022. Il tecnico non nega nemmeno la possibilità di andare ad allenare un club, nemmeno il Psg, rivale storica del "suo" Marsiglia: "Non chiudo nessuna porta, ma oggi non sono disponibile perché non sono sul mercato, magari vedremo fra un anno. Il Psg? Non sarebbe un problema, ma dovrei rifletterci. Pensate a Conte, è stato un campione da calciatore e da allenatore con la Juventus e poi ha vinto con l'Inter come tecnico".

