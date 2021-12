FOTO – Lo Spartak ironizza sui social contro Napoli e Leicester

Advertising

ParliamoDiNews : Il gattino contro i due mostri: lo Spartak prende in giro Napoli e Leicester [FOTO] #gattino #mostri #spartak… - infoitsport : Spartak, nuovo sfottò al Napoli: prende in giro anche il Leicester (FOTO) - phierpez : Il gattino contro i due mostri: lo Spartak prende in giro Napoli e Leicester [FOTO] -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Spartak

AreaNapoli.it

Il girone C degli azzurri si chiude al secondo posto, dietro alloMosca (diretto agli ottavi): una doppietta di Elmas e il sigillo iniziale di Ounas stendono per 3 - 2 gli inglesi che invece ...Napoli 30/09/2021 - Europa League / Napoli -Mosca /Insidefoto/Image Sport nella: Andrea Petagna Andrea Petagna ha risposto ad alcune domande in conferenza al termine della gara di ...Lo Spartak Mosca non perde occasione per prendersi beffa del Napoli. Complice il rigore sbagliato al 98' dal Legia che consegna il primato del girone C di Europa League allo Spartak Mosca.Siamo venuti per vincere. Dio non voglia, domani tutto si risolverà Il difensore dello Spartak Georgy Dzhikia ha parlato alla stampa, alla vigilia dell'ultima sfida del girone C di di Europa League co ...