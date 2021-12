Forza Italia, Gallone: “Siamo in campo per le elezioni provinciali e le amministrative 2022? (Di venerdì 10 dicembre 2021) Si è svolta giovedì sera 9 dicembre a Trescore, a Villa Redona, la serata degli auguri di Forza Italia Bergamo alla presenza dei quadri e degli eletti di tutta la provincia. Sindaci, assessori e consiglieri hanno fatto il punto, insieme alla senatrice Alessandra Gallone a tutto il coordinamento provinciale, in vista delle elezioni provinciali e delle elezioni amministrative 2022. “Una splendida occasione di incontro e di confronto – dichiara Alessandra Gallone – che ha visto una lunga serie di interventi tra i quali quelli dei responsabili degli enti locali Lella Carpino e Stefano Lorenzi, del capogruppo in consiglio comunale Gianfranco Ceci, la responsabile ambiente e salute Laura Marino, i nostri giovani guidati da Simone Merigo. ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 dicembre 2021) Si è svolta giovedì sera 9 dicembre a Trescore, a Villa Redona, la serata degli auguri diBergamo alla presenza dei quadri e degli eletti di tutta la provincia. Sindaci, assessori e consiglieri hanno fatto il punto, insieme alla senatrice Alessandraa tutto il coordinamento provinciale, in vista dellee delle. “Una splendida occasione di incontro e di confronto – dichiara Alessandra– che ha visto una lunga serie di interventi tra i quali quelli dei responsabili degli enti locali Lella Carpino e Stefano Lorenzi, del capogruppo in consiglio comunale Gianfranco Ceci, la responsabile ambiente e salute Laura Marino, i nostri giovani guidati da Simone Merigo. ...

