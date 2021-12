Fortuna Dusseldorf-St Pauli 12 dicembre | ore 20 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il St.si presenta dall’alto dei suoi 35 punti in classifica che gli consentono di galleggiare ben al di sopra di tutte le altre, con la seconda staccata di sei lunghezze. Come se non bastasse la squadra di Timo Schultz, tornato ad allenare dopo la quarantena, si presenta dopo tre vittorie consecutive, e non InfoBetting: Scommesse Sportive e