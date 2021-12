Forfettari | arriva l’obbligo della fattura elettronica

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Lazionedal 1 Gennaio 2019 è obbligatoria per tutti i soggetti possessori di partita IVA, che sono costretti ad utilizzarla per tutte quelle operazioni che ne richiedono l’emissione. Dalsono esonerati alcuni professionisti che nel momento dell’aperturapartita IVA hanno aderito a regimi fiscali agevolati come sono ilo e quello dei minimi. Non a lungo però: con l’ok da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper II), si va verso l’estensione delanche ai contribuenti nel regime di flat tax. Col via libera definitivo, che arrivderà da uno dei prossimi Consigli Ue, l’estensione aidovrà poi essere tradotta nell’ordinamento italiano con una norma su misura. Il via libera Ue Il Comitato dei ...