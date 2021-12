Fondi, ponte di via Portaturo: approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica (Di venerdì 10 dicembre 2021) Fondi – Messa in sicurezza dell’incrocio, demolizione e rifacimento del ponte di via Portaturo e allargamento della carreggiata attualmente inadeguata in rapporto all’intenso traffico di mezzi agricoli e privati: sono i dettagli del progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dal settore Lavori Pubblici del Comune di Fondi e approvato lo scorso 7 dicembre dalla giunta municipale. Si tratta di un’opera molto sentita da chi risiede e lavora in zona la cui realizzazione è considerata indispensabile e urgente. “Dopo una prima fase di analisi e rilievi tecnici – spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Ciccarelli – gli uffici coordinati dal dirigente Giorgio Maggi ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 dicembre 2021)– Messa in sicurezza dell’incrocio, demolizione e rifacimento deldi viae allargamento della carreggiata attualmente inadeguata in rapporto all’intenso traffico di mezzi agricoli e privati: sono i dettagli deldiredatto dal settore Lavori Pubblici del Comune dilo scorso 7 dicembre dalla giunta municipale. Si tratta di un’opera molto sentita da chi risiede e lavora in zona la cui realizzazione è considerata indispensabile e urgente. “Dopo una prima fase di analisi e rilievi tecnici – spiegano il sindaco diBeniamino Maschietto e l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Ciccarelli – gli uffici coordinati dal dirigente Giorgio Maggi ...

