Foggia | moglie indagata per caporalato | prefetto si dimette da capo Immigrazione

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Blitz contro illa notte scorsa a Manfredonia e in altri comuni della provincia di. Le forze dell’ordine hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 16 persone (due in carcere, tre ai domiciliari e undici tra obblighi di dimora e obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria). Una misura riguarda anche ladelDipartimento per le libertà civili e l’del ministero dell’Interno, giàdi Reggio Calabria, che ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico. La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha accettato le dimissioni deldall’incarico didipartimento per le Libertà civili e l’presentate a seguito ...

Advertising

petergomezblog : Caporalato, indagata a Foggia la moglie del capo del Dipartimento immigrazione del Viminale: il dirigente ha dato l… - repubblica : Caporalato, blitz a Foggia: coinvolta anche la moglie del direttore dipartimento Immigrazione [di Tatiana Belllizzi] - MariaAversano1 : RT @petergomezblog: Caporalato, indagata a Foggia la moglie del capo del Dipartimento immigrazione del Viminale: il dirigente ha dato le di… - PasdaranFiSud : #Foggia. Lo sporco anche morale che diventa norma e orgoglio, roba da tramandare. Molto appropriatamente Matteo… - AnsaPuglia : Moglie capo Immigrazione Viminale indagata per caporalato. Inchiesta Carabinieri e procura di Foggia, 5 persone arr… -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia moglie

11.46 Caporalato, indagataprefetto Ladel prefetto Michele di Bari, capo del Dipartimento Libertà civili e immigrazione del Viminale, è tra i 16 indagati in un'inchiesta asul caporalato. In carcere sono finiti due stranieri,...C'è anche ladel capo del dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Viminale, Michele di Bari, ...indagate in un'inchiesta per caporalato dei Carabinieri e della procura diche ...Caporalato, blitz contro lo sfruttamento dei lavoratori. La moglie del capo del Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Viminale, Michele di Bari, è tra le 16 ...Milano, 10 dic. (LaPresse) - Braccianti sfruttati, costretti a lavorare per pochi euro dalla mattina alla sera: 16 misure cautelari personali e 10 aziende ...