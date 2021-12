Foggia: la moglie è indagata per caporalato, lui da prefetto di Reggio Calabria ‘smontò’ il sistema di accoglienza di Mimmo Lucano a Riace (Di venerdì 10 dicembre 2021) “La scommessa dello Stato è estirpare le sacche di illegalità come lo sfruttamento della manodopera. Una sfida avviata da tempo e portata avanti in modo sinergico per concretizzare soluzioni e azioni di prevenzione incisive, soprattutto in contesti caratterizzati da endemici fenomeni di illegalità”. Le parole sono state pronunciate nel novembre 2016 dall’allora prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari. Si riferiscono alla situazione che c’era (e in parte c’è ancora) “nella piana di Gioia Tauro e, nello specifico, nella tendopoli di San Ferdinando”. La dichiarazione del prefetto è ancora sul sito del ministero dell’Interno che, dopo il periodo alla guida della prefettura di Reggio, con Salvini al Viminale ha chiamato Di Bari al Dipartimento per l’Immigrazione. Ruolo dal quale si è dimesso stamattina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) “La scommessa dello Stato è estirpare le sacche di illegalità come lo sfruttamento della manodopera. Una sfida avviata da tempo e portata avanti in modo sinergico per concretizzare soluzioni e azioni di prevenzione incisive, soprattutto in contesti caratterizzati da endemici fenomeni di illegalità”. Le parole sono state pronunciate nel novembre 2016 dall’alloradiMichele Di Bari. Si riferiscono alla situazione che c’era (e in parte c’è ancora) “nella piana di Gioia Tauro e, nello specifico, nella tendopoli di San Ferdinando”. La dichiarazione delè ancora sul sito del ministero dell’Interno che, dopo il periodo alla guida della prefettura di, con Salvini al Viminale ha chiamato Di Bari al Dipartimento per l’Immigrazione. Ruolo dal quale si è dimesso stamattina ...

