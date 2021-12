Foggia, inchiesta su caporalato: indagata la moglie del prefetto Di Bari (Di venerdì 10 dicembre 2021) C'è anche la moglie del prefetto Michele Di Bari , tra i 16 indagati in un'inchesta della procura di Foggia sul caporalato . Il blitz dei carabinieri ha portato all' arresto di cinque persone . Per ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) C'è anche ladelMichele Di, tra i 16 indagati in un'inchesta della procura disul. Il blitz dei carabinieri ha portato all' arresto di cinque persone . Per ...

Advertising

scenarieconomic : La moglie del capo del Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Viminale, Michele di Bari, è tra le 16… - Damianodanny1 : X CAPO DIPARTIMENTO IMMIGRAZIONE VIMINALE AVERE MOGLIE INDAGATA X CAPORALATO LA CONIUGE DEL PREFETTO MICHELE DI… - fisco24_info : Moglie capo Immigrazione Viminale indagata per caporalato, lui si dimette: Inchiesta Carabinieri e procura di Foggi… - princigallomich : GARGANO – La moglie del Prefetto Di Bari, capo Immigrazione Viminale, indagata per caporalato. Inchiesta Carabinier… - stenric56 : RT @Libero_official: La moglie del capo del Dipartimento immigrazione del #Viminale, #MicheleDiBari, è tra le 16 persone indagate in un'inc… -