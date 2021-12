Fiorentina, occhi in casa Cagliari: Joao Pedro e non solo nel mirino (Di venerdì 10 dicembre 2021) Calciomercato Fiorentina: i viola guardano in casa Cagliari alla ricerca di rinforzi. Piace Joao Pedro, ma l’attaccante non è il solo sulla lista La Fiorentina, che con Italiano è tornata a livelli importanti in Serie A, è a caccia di rinforzi per proseguire in questa marcia trionfale che potrebbe portare alla qualificazione in Europa. Secondo quanto riportato da La Nazione, oltre agli obiettivi ormai dichiarati Ikoné e Mayoral, i viola starebbero guardando con attenzione anche in casa Cagliari. Il club toscano avrebbe infatti messo nel mirino Joao Pedro che i sardi potrebbero lasciar partire tra gennaio e giugno, ma anche Cragno che potrebbe rappresentare un’occasione di mercato una ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Calciomercato: i viola guardano inalla ricerca di rinforzi. Piace, ma l’attaccante non è ilsulla lista La, che con Italiano è tornata a livelli importanti in Serie A, è a caccia di rinforzi per proseguire in questa marcia trionfale che potrebbe portare alla qualificazione in Europa. Secondo quanto riportato da La Nazione, oltre agli obiettivi ormai dichiarati Ikoné e Mayoral, i viola starebbero guardando con attenzione anche in. Il club toscano avrebbe infatti messo nelche i sardi potrebbero lasciar partire tra gennaio e giugno, ma anche Cragno che potrebbe rappresentare un’occasione di mercato una ...

