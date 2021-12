Fiorentina | Italiano | voglio vedere se siamo maturi

Advertising

acffiorentina : ?? Buon compleanno, Mister ?? Tanti auguri a Vincenzo Italiano ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina - LeBombeDiVlad : ?? #Fiorentina: #Italiano parla di mercato ?? Le parole in conferenza #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - Luxgraph : Fiorentina, Italiano: 'Occasione importante con la Salernitana' - sportface2016 : #FiorentinaSalernitana, i 23 convocati di #Italiano: out #Castrovilli - Fiorentina_ole : RT @RaiSport: #calcio ? #Italiano: 'Con la #Salernitana voglio una prova di maturità, continuiamo a mostrare la grande identità che stiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Italiano

Il quinto posto non è male, maconsidera la sua'senza limiti'. "Ogni giorno dobbiamo lavorare bene durante gli allenamenti, cercando di migliorare, crescere, di non accontentarci ...FIRENZE - La vigilia di- Salernitana è decisamente dolce per Vincenzo, che festeggia proprio il giorno prima del match coi granata il suo 44° compleanno. Ma questo non lo ha certo distolto dal preparare ...Il tecnico della Fiorentina alla vigilia della sfida contro i campani: ''Continuiamo a mostrare la grande identità che stiamo facendo vedere'' ...FIRENZE - Vincenzo Italiano festeggia i suoi 44 anni parlando in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Salernitana. Per i viola la sfida è abbordabile solo sulla carta, come tiene a sottolinear ...