Fino al 24 dicembre il volantino MediaWorld con Airpods 3 e Xiaomi Mi Band 6 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nuovo volantino MediaWorld valido dal 9 Fino al 24 gennaio con sconti interessanti che riguardano il mondo della tecnologia, giusto in tempo per i regali di Natale. Si parla di piccoli o grandi sconti che possono aiutare a risparmiare sull’acquisto di un dispositivo tanto desiderato, continuando sulla scia del Black Friday. Se quindi non c’è stato modo di fare acquisti nel periodo di super sconti di fine novembre, ecco che MediaWorld cerca di andare incontro ai suoi clienti proponendo qualche offerta di rilievo che potrà contribuire a non alleggerire troppo il proprio portafogli. Occhio al volantino MediaWorld con Airpods 3 e Xiaomi Mi Band 6 Dunque, si torna a parlare di MediaWorld, dopo le promozioni trattate ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nuovovalido dal 9al 24 gennaio con sconti interessanti che riguardano il mondo della tecnologia, giusto in tempo per i regali di Natale. Si parla di piccoli o grandi sconti che possono aiutare a risparmiare sull’acquisto di un dispositivo tanto desiderato, continuando sulla scia del Black Friday. Se quindi non c’è stato modo di fare acquisti nel periodo di super sconti di fine novembre, ecco checerca di andare incontro ai suoi clienti proponendo qualche offerta di rilievo che potrà contribuire a non alleggerire troppo il proprio portafogli. Occhio alcon3 eMi6 Dunque, si torna a parlare di, dopo le promozioni trattate ...

