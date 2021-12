FIFA 22 | Trent Alexandar Arnold POTM di Novembre della Premier League!

(Di venerdì 10 dicembre 2021) LaLeague ed EA Sports hanno da poco annunciato il vincitore deldidel campionato inglese! Si tratta diAlexander! 3? games1? goal4? assists@AA is November's @league #Available in #FUT from Dec 17.#22 pic.twitter.com/2KpWzBIZlm— EA SPORTS(@EASPORTS) December 10, 2021 La SBC per ottenere la sua card con valutazione 89 però non sarà subito disponibile su FUT: bisognerà attendere infatti venerdì, 17 dicembre Aggiorneremo dunque questo articoli con le soluzioniSfida Creazione Rosa non appena sarà disponibile L'articolo proviene da FUT Universe.

Trent Alexander Arnold è il POTM di novembre della Premier League! SBC in arrivo su FUT a partire dal 17 dicembre!FIFA 22 had a number of strong contenders for Premier League Player of the Month for November, but it is Liverpool's right-back Trent Alexander-Arnold who wins the crown.