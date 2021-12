FIFA 22 Obiettivo VERSUS: TAGLIAFICO (Di venerdì 10 dicembre 2021) Scopri come completare l’Obiettivo VERSUS: TAGLIAFICO rilasciato nel corso della 2° stagione di FIFA 22 VERSUS: EVERTON Premio Finale: x1 TAGLIAFICO VERSUS FIRE oppure x1 TAGLIAFICO VERSUS ICE Scadenza: 17 DICEMBRE 2021 Obiettivi e premi SCORPACCIATA DI GOLSegna 15 gol in Amichevoli FUT Live: Rivali famosi con una rosa composta da soli giocatori argentinix1 GIO. RARO VAL. 75+ O SUPERIORE (Non scambiab.) ASSETTO VINCENTEFornisci 3 assist su cross in Amichevoli FUT Live: Rivali famosi con una rosa composta da soli giocatori argentini STELLA GOLEADORSegna in 8 partite differenti Amichevoli FUT Live: Rivali famosi con una rosa composta da soli giocatori argentinix1 PACCHETTO ORO (Non scambiab.) TANGO ARGENTINOVinci 4 ... Leggi su imiglioridififa (Di venerdì 10 dicembre 2021) Scopri come completare l’rilasciato nel corso della 2° stagione di22: EVERTON Premio Finale: x1FIRE oppure x1ICE Scadenza: 17 DICEMBRE 2021 Obiettivi e premi SCORPACCIATA DI GOLSegna 15 gol in Amichevoli FUT Live: Rivali famosi con una rosa composta da soli giocatori argentinix1 GIO. RARO VAL. 75+ O SUPERIORE (Non scambiab.) ASSETTO VINCENTEFornisci 3 assist su cross in Amichevoli FUT Live: Rivali famosi con una rosa composta da soli giocatori argentini STELLA GOLEADORSegna in 8 partite differenti Amichevoli FUT Live: Rivali famosi con una rosa composta da soli giocatori argentinix1 PACCHETTO ORO (Non scambiab.) TANGO ARGENTINOVinci 4 ...

