Fico: "Su Regeni andiamo avanti finché non avremo il risultato" (Di sabato 11 dicembre 2021) AGI - "andiamo avanti fino a quando non avremo il risultato". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine della serata "Fare cose per Giulio", organizzata al teatro Duse di Genova. "Oggi sono qui, e ringrazio i genitori di Giulio per l'invito, per ribadire che non c'è nessuna possibilità che, come Stato italiano, ci fermiamo di fronte alla ricerca di verità e giustizia" ha aggiunto Fico. "Non lo faremo, non lo farà la famiglia, non lo faranno i tanti cittadini, non lo farà questa grande comunità, non lo farà il Paese e non lo farà lo Stato", ha sottolineato il presidente della Camera. Nonostante la scarcerazione di Patrick Zaki, "lo stop continua perché è stato dato da tutta la conferenza dei capigruppo di Montecitorio: insieme abbiamo deciso su mia iniziativa ... Leggi su agi (Di sabato 11 dicembre 2021) AGI - "fino a quando nonil". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto, a margine della serata "Fare cose per Giulio", organizzata al teatro Duse di Genova. "Oggi sono qui, e ringrazio i genitori di Giulio per l'invito, per ribadire che non c'è nessuna possibilità che, come Stato italiano, ci fermiamo di fronte alla ricerca di verità e giustizia" ha aggiunto. "Non lo faremo, non lo farà la famiglia, non lo faranno i tanti cittadini, non lo farà questa grande comunità, non lo farà il Paese e non lo farà lo Stato", ha sottolineato il presidente della Camera. Nonostante la scarcerazione di Patrick Zaki, "lo stop continua perché è stato dato da tutta la conferenza dei capigruppo di Montecitorio: insieme abbiamo deciso su mia iniziativa ...

