Fedez vittima di un pedofilo: “Era il mio dentista”, il racconto choc nella serie The Ferragnez (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tra le tante sfumature emerse dalla serie TV The Ferragnez emerge il racconto di Fedez vittima di un pedofilo quando era piccolo. Una vicenda che Federico Lucia racconta al suo terapeuta nel quarto episodio dal titolo In Your Shoes e che per ovvi motivi ha segnato in modo permanente il suo carattere e il suo modo di relazionarsi con il prossimo e con il mondo. Fedez vittima di un pedofilo Federico Lucia, negli anni, si è costruito una corazza che lo separa dal mondo esterno. Un’armatura, quella del rapper, che è fatta di sbalzi d’umore e paura, peculiarità con le quali si protegge dai potenziali pericolo. Questa corazza ha un’origine, e Fedez la rivela di fronte al suo terapeuta e di fronte alla moglie Chiara ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tra le tante sfumature emerse dallaTV Theemerge ildidi unquando era piccolo. Una vicenda che Federico Lucia racconta al suo terapeuta nel quarto episodio dal titolo In Your Shoes e che per ovvi motivi ha segnato in modo permanente il suo carattere e il suo modo di relazionarsi con il prossimo e con il mondo.di unFederico Lucia, negli anni, si è costruito una corazza che lo separa dal mondo esterno. Un’armatura, quella del rapper, che è fatta di sbalzi d’umore e paura, peculiarità con le quali si protegge dai potenziali pericolo. Questa corazza ha un’origine, ela rivela di fronte al suo terapeuta e di fronte alla moglie Chiara ...

