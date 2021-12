Fedez: “Quando ero piccolo avevo un dentista pedofilo, i miei genitori lo scoprirono così”, il racconto sconcertante dallo psicoterapeuta insieme alla moglie Chiara Ferragni (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ieri 9 dicembre è uscito su Amazon Prime Video The Ferragnez, il documentario che racconta la vita della coppia social più famosa d’Italia. Parliamo ovviamente di Chiara Ferragni e Fedez, più di 38 milioni di follower insieme (solo su Instagram). Durante l’episodio n.4 intitolato ‘In your shoes’, nel mezzo di una seduta di coppia con lo psicoterapeuta, Fedez ha raccontato di avere l’abitudine inconscia di indossare una corazza con il mondo esterno: “In vari episodi da piccolo sono successe delle cose in cui io non avevo il controllo delle situazioni, questa cosa mi porta alla paura e alla paranoia”, ha detto il rapper milanese. “Hai voglia di raccontarlo a me per farlo ascoltare anche a Chiara?”, gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ieri 9 dicembre è uscito su Amazon Prime Video The Ferragnez, il documentario che racconta la vita della coppia social più famosa d’Italia. Parliamo ovviamente di, più di 38 milioni di follower(solo su Instagram). Durante l’episodio n.4 intitolato ‘In your shoes’, nel mezzo di una seduta di coppia con loha raccontato di avere l’abitudine inconscia di indossare una corazza con il mondo esterno: “In vari episodi dasono successe delle cose in cui io nonil controllo delle situazioni, questa cosa mi portapaura eparanoia”, ha detto il rapper milanese. “Hai voglia di raccontarlo a me per farlo ascoltare anche a?”, gli ...

