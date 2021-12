Federica Panicucci, classe ed eleganza senza tempo: “Che spettacolo che sei” – FOTO (Di venerdì 10 dicembre 2021) Eterna Federica Panicucci: la showgirl toscana sta vivendo una seconda giovinezza, tra social network e televisione. I suoi follower la adorano e non perdono occasione per dimostrarlo… La bionda Federica Panicucci non… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 10 dicembre 2021) Eterna: la showgirl toscana sta vivendo una seconda giovinezza, tra social network e televisione. I suoi follower la adorano e non perdono occasione per dimostrarlo… La biondanon… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ParliamoDiNews : Federica Panicucci: `Torno il 10 gennaio`, ma Mediaset la smentisce. Grosso caso in azienda – Libero Quotidiano… - fede_panicucci : RT @mattino5: La conduttrice ha annunciato che lascerà la trasmissione a @CescoV per altri impegni e annuncia: 'Tornerò a gennaio' #mattino… - AndreaParre87 : Per settimane si è parlato di Federica #Panicucci destinata a un addio certo a #Mattino5 da gennaio, per nuovi prog… - infoitcultura : È la coda chic di Federica Panicucci l’ispirazione per l’hair look delle feste - 95_addicted : RT @MasterAb88: CLAMOROSO FEDERICA PANICUCCI CONFERMATISSIMA A #mattino5. Torna regolarmente dopo le feste, lunedì 10 gennaio Ciaone a C… -