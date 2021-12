FdI lancia ad Atreju il portale degli amministratori locali. De Carlo: “Siamo la spina dorsale della nazione” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Fratelli d’Italia punta sulla sua classe dirigente. Forte di “centinaia di amministratori fra presidenti di regione, sindaci, assessori, consiglieri regionali, comunali e circoscrizionali” ed enti locali, FdI rilancia ed inaugura il portale per la condivisione delle migliori pratiche. Per “la prima volta in Italia”, un partito si dota di uno strumento del genere. Il portale web “in poco più di un mese ha raccolto oltre mille iscritti”, è già operativa ed è stata lanciata oggi nel corso della quinta giornata di Atreju durante l’assemblea degli eletti negli enti locali. Alla riunione hanno partecipato, fra gli altri, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, il sindaco di Catania Salvo Pogliese, il senatore e sindaco di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Fratelli d’Italia punta sulla sua classe dirigente. Forte di “centinaia difra presidenti di regione, sindaci, assessori, consiglieri regionali, comunali e circoscrizionali” ed enti, FdI ried inaugura ilper la condivisione delle migliori pratiche. Per “la prima volta in Italia”, un partito si dota di uno strumento del genere. Ilweb “in poco più di un mese ha raccolto oltre mille iscritti”, è già operativa ed è statata oggi nel corsoquinta giornata didurante l’assembleaeletti negli enti. Alla riunione hanno partecipato, fra gli altri, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, il sindaco di Catania Salvo Pogliese, il senatore e sindaco di ...

