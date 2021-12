FdI in soccorso del leghista Siri A rischio il processo per corruzione Malan vuole negare ai pm l’uso delle intercettazioni La Giunta voterà la proposta la prossima settimana

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Fratelli d’Italia indell’ex sottosegretarioArmando, indagato dalla Procura di Roma con l’accusa di(leggi l’articolo). Ieri il relatore Lucio, passato dalla Lega a Forza Italia, per poi approdare il 19 luglio scorso a FdI, ha proposto allaper le immunità del Senato di respingere la richiesta dell’autorità giudiziaria di concedere il via libera all’utilizzo(leggi l’articolo) che coinvolgono l’esponente del partito di Matteo Salvini. LA SEDUTA. Per, non va concesso l’utilizzoche riguardanoeffettuate il 15 maggio 2018, “per la incerta ed implausibile configurazione del requisito ...

Advertising

AgenziaOpinione : AMBROSI (FDI – TRENTINO) * SANTA BARBARA: “ UN PENSIERO AI VIGILI DEL FUOCO, ANGELI DEL SOCCORSO SIA NELLA QUOTIDIA… - FDI_Parlamento : Mancano 4mila medici e altrettanto personale infermieristico. Il governo non può abbandonare questa categoria che l… - FDI_Parlamento : Manovra: nostro emendamento per aumentare fondo destinato a medici pronto soccorso - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Sanità: FdI, da governo solo pannicello caldo su carenza organico Pronto Soccorso - vocedelpatriota : Sanità: FdI, da governo solo pannicello caldo su carenza organico Pronto Soccorso -

Ultime Notizie dalla rete : FdI soccorso

LA NOTIZIA

... con la reiterata contrarietà di Lega, Forza Italia, Coraggio Italia, assieme a. Per ora regge ...la non punibilita' del medico per i reati di istigazione o aiuto al suicidio e omissione di...] Il Dossier Non solo Covid: prontoin allarme Entro 10 giorni situazione critica. Soglia ... un video lo ha smentito Di Sabrina Provenzani La festa diLa Cartabia s'offre ae Conte si ...Botta e risposta tra il consigliere Tagliaferri e il presidente della Regione. Donini: "Oltre il 170% del turnover negli ultimi due anni, e circa 23mila assunzioni nel quinquennio 2016 e il 2020. Nell ...Il salvataggio avvenuto all’aeroporto Marconi ha comportato l’ennesima riflessione riguardo il soccorso avvenuto, gestito non solo dall’infermiere della Croce Rossa Italiana – Comitato di Bologna ivi ...