“Facciamo come vogliamo”: follia nella scuola no vax alle porte di Milano (Di venerdì 10 dicembre 2021) In una scuola alle porte di Milano non viene rispettata alcuna regola per cercare di arginare i contagi da Covid-19. L’inchiesta del quotidiano “Il Giornale” ha fatto emergere ciò che accade all’interno della scuola parentale “Rondò”, situata a Sesto San Giovanni, pochissimi chilometri da Milano. L’inviata del Giornale si è introdotto all’interno dell’Open Day, munita di telecamera nascosta. In questo modo ha potuto documentare che nella scuola non è previsto alcun distanziamento e che nessuno indossa la mascherina. Tutte le precauzioni anti-contagio, che ormai conosciamo fin troppo bene, non solo non compaiono, ma vengono anche prese in giro da genitori e docenti no-vax. LEGGI ANCHE => “Ascoltava cortesemente i pirla ma non li ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 10 dicembre 2021) In unadinon viene rispettata alcuna regola per cercare di arginare i contagi da Covid-19. L’inchiesta del quotidiano “Il Giornale” ha fatto emergere ciò che accade all’interno dellaparentale “Rondò”, situata a Sesto San Giovanni, pochissimi chilometri da. L’inviata del Giornale si è introdotto all’interno dell’Open Day, munita di telecamera nascosta. In questo modo ha potuto documentare chenon è previsto alcun distanziamento e che nessuno indossa la mascherina. Tutte le precauzioni anti-contagio, che ormai conosciamo fin troppo bene, non solo non compaiono, ma vengono anche prese in giro da genitori e docenti no-vax. LEGGI ANCHE => “Ascoltava cortesemente i pirla ma non li ...

Ultime Notizie dalla rete : Facciamo come Donne e lavoro: come diventare imprendici in Italia ... perché? Perché facciamo in modo che sia la paura a dominare le nostre decisioni. Abbiamo la ... Come si preserva la work - life balance? In generale, ho imparato l'eleganza di saper dire di no : penso ...

Margherita Vicario, il nuovo singolo è "La meglio gioventù": testo e significato ... "Sembra che tutto quello che facciamo non basti mai, ho la sensazione che la mia generazione ... Il testo di "La meglio gioventù" Eravamo tutti in fila come maiali A rincorrere il successo, stare male ...

Facciamo come il Portogallo: rendiamo l’Italia un luogo ospitale per gli smartworker del mondo Il Fatto Quotidiano Idee regalo di Natale top per i fan di Lady Diana "Come si mangia un elefante? Un pezzetto alla volta". Per Giada Maldotti – una laurea in ingegneria al Politecnico di Milano, svariate esperienze all’estero tra Svizzera e Regno Unito, poi sette anni ...

