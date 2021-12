F1, Toto Wolff stringe la mano a Horner: “Lottiamo per il Mondiale, non aspettatevi smancerie. I duelli con Ferrari…” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Mondiale F1 2021 è giunto al suo ultimo appuntamento: il GP di Abu Dhabi deciderà chi vincerà il titolo iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. I due piloti sono appaiati in testa alla classifica generale con 369,5 punti a testa, dunque chi riuscirà a fare meglio del rivale in questa occasione conquisterà uno dei trofei sportivi più importanti in assoluto. Il britannico va a caccia dell’ottavo sigillo in carriera per staccare il record di Michael Schumacher, l’olandese punta alla sua prima apoteosi in assoluto. Si preannuncia una gara vibrante, iniziata già oggi con le prove libere sul tracciato di Yas Marina e con la conferenza stampa a cui hanno partecipato i due team principal. Il testa a testa a parole tra Toto Wolff e Chris Horner ha regalato diversi spunti ed è stato caratterizzato anche da un’intensa ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) IlF1 2021 è giunto al suo ultimo appuntamento: il GP di Abu Dhabi deciderà chi vincerà il titolo iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. I due piloti sono appaiati in testa alla classifica generale con 369,5 punti a testa, dunque chi riuscirà a fare meglio del rivale in questa occasione conquisterà uno dei trofei sportivi più importanti in assoluto. Il britannico va a caccia dell’ottavo sigillo in carriera per staccare il record di Michael Schumacher, l’olandese punta alla sua prima apoteosi in assoluto. Si preannuncia una gara vibrante, iniziata già oggi con le prove libere sul tracciato di Yas Marina e con la conferenza stampa a cui hanno partecipato i due team principal. Il testa a testa a parole trae Chrisha regalato diversi spunti ed è stato caratterizzato anche da un’intensa ...

Advertising

sportli26181512 : Formula 1, GP Abu Dhabi: Wolff-Horner, stretta di mano prima del GP di Yas Marina. VIDEO: Gesto di distensione tra… - itsunshineeee : RT @norrisainz: Per me è il figlio di Toto Wolff al Ferrari World ad Abu Dhabi. ?? - sarettaagreco_ : Nel nome del Padre Toto Wolff del figlio Roscoe e dello spirito santissimo di Angela. Fate uscire le bestie. Che ab… - jeannetmodi : Credo di provare qualcosa per Toto Wolff. - SamuelFraccica : @FormulaPassion Altro non può dire Per evitare che toto wolff gli strappa Il contratto?????? -