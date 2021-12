F1, Sergio Perez: “Dobbiamo rielaborare i dati e migliorare l’assetto della monoposto” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un primo giorno di prove libere in chiaroscuro per la Red Bull ad Abu Dhabi, sede dell’ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Yas Marina la Mercedes di Lewis Hamilton ha dato una grande dimostrazione di forza nel corso delle prove libere 2, sessione più verosimile rispetto alla prima dove si è girato con il sole e il cado. Il britannico ha confermato quanto la sua W12 sia performante. Nello stesso tempo la Red Bull non ha brillato dal punto di vista della velocità pura, con l’olandese Max Verstappen quarto e il messicano Sergio Perez quinto. Tempi nei quali si possono inquadrare le problematiche della monoposto di Milton Keynes, che invece sui long run ha fatto vedere qualcosa di meglio. “Dobbiamo lavorare e rielaborare le informazioni acquisite nel corso ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un primo giorno di prove libere in chiaroscuro per la Red Bull ad Abu Dhabi, sede dell’ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Yas Marina la Mercedes di Lewis Hamilton ha dato una grande dimostrazione di forza nel corso delle prove libere 2, sessione più verosimile rispetto alla prima dove si è girato con il sole e il cado. Il britannico ha confermato quanto la sua W12 sia performante. Nello stesso tempo la Red Bull non ha brillato dal punto di vistavelocità pura, con l’olandese Max Verstappen quarto e il messicanoquinto. Tempi nei quali si possono inquadrare le problematichedi Milton Keynes, che invece sui long run ha fatto vedere qualcosa di meglio. “lavorare ele informazioni acquisite nel corso ...

