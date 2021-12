F1, Mattia Binotto: “Un ritorno di Jean Todt in Ferrari? Al momento solo speculazioni giornalistiche…” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Mattia Binotto ha fatto il punto della situazione in casa Ferrari al termine delle prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, pensando più al futuro, piuttosto che al presente. Sul rinnovato tracciato di Yas Marina, infatti, le due Rosse hanno chiuso in ottava e nona posizione a 866 millesimi di distacco da Lewis Hamilton, per quanto riguarda Charles Leclerc, e 1.153 da Carlos Sainz. Tutte le attenzioni per la scuderia di Maranello, tuttavia, vertono sul possibile ritorno di Jean Todt. L’ex numero uno del team emiliano, negli anni d’oro, e attuale capo della FIA, dalla quale si libererà a breve, sarebbe vicino al ritorno in Ferrari in qualità di “super-consulente”, secondo quanto ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021)ha fatto il punto della situazione in casaal termine delle prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, pensando più al futuro, piuttosto che al presente. Sul rinnovato tracciato di Yas Marina, infatti, le due Rosse hanno chiuso in ottava e nona posizione a 866 millesimi di distacco da Lewis Hamilton, per quanto riguarda Charles Leclerc, e 1.153 da Carlos Sainz. Tutte le attenzioni per la scuderia di Maranello, tuttavia, vertono sul possibiledi. L’ex numero uno del team emiliano, negli anni d’oro, e attuale capo della FIA, dalla quale si libererà a breve, sarebbe vicino alinin qualità di “super-consulente”, secondo quanto ...

Advertising

OA_Sport : #F1, Mattia #Binotto: “Un ritorno di Jean #Todt in Ferrari? Al momento solo speculazioni giornalistiche…” #Ferrari… - zazoomblog : Mattia Binotto sul ritorno di Jean Todt: “Ecco cosa penso…” - #Mattia #Binotto #ritorno #Todt: - chopmount : RT @SFerrariClub: #Tifosi, non perdetevi la Q&A con Mattia Binotto domani ?? Potrete fargli delle domande dalle 09:10 CET ? ?? Per fare par… - Sabrina63967774 : RT @SFerrariClub: #Tifosi, non perdetevi la Q&A con Mattia Binotto domani ?? Potrete fargli delle domande dalle 09:10 CET ? ?? Per fare par… - iPicsHQ : Mattia Binotto #AbuDhabiGP -