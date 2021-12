F1 | Lando Norris | “Una giornata decente | la macchina non è male ma il nuovo layout cambia diverse cose”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Anche le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, non modificano di una virgola l’attuale momento della McLaren. Sul rinnovato tracciato di Yas Marina, infatti, le monoposto del team di Woking sembrano già pensare al prossimo anno. Daniel Ricciardo non è andato oltre l’undicesima posizione, mentreha fatto addirittura peggio, con il 13° crono a 1.462 dalla migliore prestazione di, fissata dal suo connazionale Lewis Hamilton. Per il classe 1999, nel suo commento a fine, c’è comunque voglia di guardare con fiducia al prosieguo del fine settimana. “Una, dalla quale penso che abbiamo imparato molto – le sue parole al sito ufficiale del team McLaren – ...

Advertising

SMotorsportu : Lando Norris & Daniel Ricciardo ?? (4/11) - iam_a_badguy : @francescosegato Per non parlare di quello che ha detto alla fine su lando norris - Italiajin21 : 11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.268 3 12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.417 3 13 Lando NORRIS McLaren+… - samuele_cafagno : RT @F1inGenerale_: F1 | L’ironia di Lando Norris: “Come sorpassare Leclerc? Con un brake-test, sono solo 10 secondi!” - giulyleclerc : RT @F1inGenerale_: F1 | L’ironia di Lando Norris: “Come sorpassare Leclerc? Con un brake-test, sono solo 10 secondi!” -

Ultime Notizie dalla rete : Lando Norris

Sky Sport

...24.940 +1.249s 27 11 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:24.959 +1.268s 26 12 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:25.108 +1.417s 27 13 4MCLAREN MERCEDES 1:25.153 +1.462s ...Fuori dai primi dieci le due McLaren di Daniel Ricciardo e. Libere Abu Dhabi: i tempi della prima sessione 1. Max Verstappen RED BULL - HONDA 1'25 009 2. Valtteri Bottas MERCEDES +0 196 ...Venerdì complicato per la McLaren, che manca la top 10 con entrambi i piloti ad Abu Dhabi. Il team di Woking fatica a trovare il ritmo sul circuito di Yes Marina, rinnovato dopo le modifiche alle chic ...Max o Lewis? Se qualcuno aspettava le prime sessioni di libere per farsi un’idea più chiara sulle forza in campo è rimasto sicuramente deluso. Nella lotta per il titolo è dura indicare un favorito vis ...