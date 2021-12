F1 GP Abu Dhabi, Helmut Marko difende Verstappen: “Scorretta la campagna contro di lui” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il consigliere della Red Bull Helmut Marko è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista del GP di Abu Dhabi di Formula 1, che decreterà il campione mondiale 2021: “A mio avviso è davvero scorretto che sia messa in atto una campagna contro un ragazzo di 24 anni come Max Verstappen. Si cercano storie prima ancora che inizi la gara. Crediamo che sarà una gara corretta e ci auguriamo che le valutazioni siano eque e non strane o esclusivamente avverse“. Helmut Marko ha poi aggiunto: “Vedo Max abbastanza rilassato nonostante la pressione. I media e i social lo fanno passare per aggressivo ma in realtà non è così. Gli abbiamo detto di non leggere nulla e concentrarsi solamente sul lavoro. Max è pronto per il titolo, possiamo farcela“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il consigliere della Red Bullè intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista del GP di Abudi Formula 1, che decreterà il campione mondiale 2021: “A mio avviso è davvero scorretto che sia messa in atto unaun ragazzo di 24 anni come Max. Si cercano storie prima ancora che inizi la gara. Crediamo che sarà una gara corretta e ci auguriamo che le valutazioni siano eque e non strane o esclusivamente avverse“.ha poi aggiunto: “Vedo Max abbastanza rilassato nonostante la pressione. I media e i social lo fanno passare per aggressivo ma in realtà non è così. Gli abbiamo detto di non leggere nulla e concentrarsi solamente sul lavoro. Max è pronto per il titolo, possiamo farcela“. SportFace.

