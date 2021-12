F1 | Gp Abu Dhabi 2021 | Binotto | “Ritorno Jean Todt in Ferrari? Sono solo speculazioni”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Mattiaha fatto il punto della situazione in casaal termine delle prove libere del Gran Premio di Abu, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Nelle sue parole,si è soffermato soprattutto su un rumoreggiatodiin, dopo che, nel breve, terminerà il suo ruolo a capo della FIA. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Ho letto e sentito di questa possibilità ma ad oggisolamente. Conho lavorato molti anni, è stato il mio capo a lungo, e per me è stato un onore averlo come mio punto di riferimento. Sicuramente è una persona con la quale mi troverei bene ...

Il venerdì di libere del Gran Premio di, ultima tappa di un Mondiale che vede il pilota Mercedes e Max Verstappen appaiati a pari punti in vetta, premia il sette volte iridato che al ...Il primo duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen va al sette volte campione del mondo della Mercedes , che nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio disul circuito di Yas Marina , reso più veloce con la modifica di un paio di curve, ha fatto segnare il miglior tempo di giornata in 1'23"691 , 343 millesimi meglio del francese Esteban Ocon ...Domenica 12 dicembre, sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi, andrà in scena la sfida decisiva tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, che a parità di punti si contenderanno fino all’ultima curva il ...GP ABU DHABI - Tecnica, mentalità, epserienza, gioco di squadra e testa a testa: per la redazione francese di Eurosport, Lewis Hamilton parte in netto vantaggio ...