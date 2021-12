Export delle regioni in crescita nei primi 9 mesi (Di venerdì 10 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel terzo trimestre dell'anno, secondo i dati Istat, la dinamica congiunturale dell'Export risulta positiva per le sole ripartizioni del Nord. Su base tendenziale, la crescita è sostenuta per tutte le ripartizioni, seppure in rallentamento rispetto al trimestre precedente. Nel complesso dei primi nove mesi dell'anno, rispetto allo stesso periodo del 2020, si registra un marcato incremento dell'Export per tutte le regioni italiane, a eccezione della Basilicata. I contributi positivi maggiori derivano dalle grandi regioni del Nord – Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte – e dalla Toscana, che nell'insieme spiegano i tre quarti della crescita delle esportazioni italiane nel periodo. Le prime dieci province, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel terzo trimestre dell'anno, secondo i dati Istat, la dinamica congiunturale dell'risulta positiva per le sole ripartizioni del Nord. Su base tendenziale, laè sostenuta per tutte le ripartizioni, seppure in rallentamento rispetto al trimestre precedente. Nel complesso deinovedell'anno, rispetto allo stesso periodo del 2020, si registra un marcato incremento dell'per tutte leitaliane, a eccezione della Basilicata. I contributi positivi maggiori derivano dalle grandidel Nord – Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte – e dalla Toscana, che nell'insieme spiegano i tre quarti dellaesportazioni italiane nel periodo. Le prime dieci province, in ...

Advertising

Mov5Stelle : Ottenuti altri 1,5 miliardi l’anno, fino al 2026, per rilanciare l’export. Un risultato importante che dimostra l’… - blogsicilia : #notizie #sicilia Export delle regioni in crescita nei primi 9 mesi - - zazoomblog : Export delle regioni in crescita nei primi 9 mesi - #Export #delle #regioni #crescita - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Export delle regioni in crescita nei primi 9 mesi - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Nel terzo trimestre dell’anno, secondo i dati Istat, la dinamica congiunturale dell’export risul… -