EVIDENZE RELAZIONE TRA COVID-19 E ESPOSIZIONE RADIAZIONI RADIOFREQUENZA COMUNICAZIONI WIRELESS INCLUSO 5G (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il National Center for Biotechnology Information (NCBI), in data 29 settembre 2021, ha pubblicato il seguente studio: Prove di una connessione tra la malattia da coronavirus-19 e l'ESPOSIZIONE alle RADIAZIONI a RADIOFREQUENZA delle COMUNICAZIONI WIRELESS, compreso il 5G. scarica da qui La politica di salute pubblica della malattia da coronavirus (COVID-19) si è concentrata sul … proviene da Database Italia.

