Europa League: le possibili avversarie del Napoli, al sapore di Champions (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Napoli si è qualificato per i play off di Europa League, gli azzurri sfideranno una delle retrocesse dalla Champions League. L’appuntamento per il sorteggio è in programma lunedì 13 dicembre alle ore 13 a Nyon. Il rigore sbagliato al 99? dal Legia Varsavia contro lo Spartak Mosca, condanna il Napoli al secondo posto in classifica del suo girone. In virtù di questa posizione gli azzurri di Spalletti devono giocare un turno in più, una sfida complicatissima contro una delle squadre di Champions League che si sono piazzate terze nel loro girone. Il rischio Barcellona per il Napoli è dietro l’angolo, ma ci sono molte squadre forti. Sorteggi Play Off Europa League: i criteri Detto che i sorteggi si ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ilsi è qualificato per i play off di, gli azzurri sfideranno una delle retrocesse dalla. L’appuntamento per il sorteggio è in programma lunedì 13 dicembre alle ore 13 a Nyon. Il rigore sbagliato al 99? dal Legia Varsavia contro lo Spartak Mosca, condanna ilal secondo posto in classifica del suo girone. In virtù di questa posizione gli azzurri di Spalletti devono giocare un turno in più, una sfida complicatissima contro una delle squadre diche si sono piazzate terze nel loro girone. Il rischio Barcellona per ilè dietro l’angolo, ma ci sono molte squadre forti. Sorteggi Play Off: i criteri Detto che i sorteggi si ...

