Europa League, Elmas candidato come miglior giocatore della settimana

La vittoria del Napoli contro il Leicester di ieri sera è stata sicuramente merito anche della bella prestazione di Elif Elmas, autore di una doppietta. Il centrocampista macedone è stato anche premiato dalla UEFA.

Elmas, infatti, è tra i quattro candidati per il premio di miglior giocatore della settimana di Europa League. Insieme a lui, ci sono: Mislav Orsic, centrocampista della Dinamo Zagabria autore di un gol contro il West Ham; Aleksandr Selikhov, portiere dello Spartak Mosca che ha parato un rigore al 98? al Legia (condannando il Napoli al secondo posto nel girone); Mikel Oyarzabal, talento della Real Sociedad.

