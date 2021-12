Europa League, è Elmas il miglior giocatore della settimana (Di venerdì 10 dicembre 2021) Elif Elmas è stato eletto miglior giocatore della settimana in Europa League. Il macedone è stato autore di due reti, ieri, contro il Leicester, rivelandosi decisivo per il passaggio del turno della squadra capitanata da Luciano Spalletti. Il Napoli ha fatto i suoi complimenti al suo giocatore su Twitter: “Complimenti Diamante”. Elif Elmas è il giocatore della settimana di #UEL Complimenti Diamante #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/IslpDbvUAQ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2021 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 dicembre 2021) Elifè stato elettoin. Il macedone è stato autore di due reti, ieri, contro il Leicester, rivelandosi decisivo per il passaggio del turnosquadra capitanata da Luciano Spalletti. Il Napoli ha fatto i suoi complimenti al suosu Twitter: “Complimenti Diamante”. Elifè ildi #UEL Complimenti Diamante #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/IslpDbvUAQ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2021 L'articolo ilNapolista.

