Euroleague Women, la Famila Schio espugna anche il campo del Basket Landes per 64-79 (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Famila Schio non si ferma nemmeno in Europa: passa sul campo delle francesi del Basket Landes 64-79 nonostante le assenze di Sottana causa infortunio, Collier e Keys fermate da un virus gastrointestinale e con...

