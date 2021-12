Eternals | svelata la data di uscita in streaming su Disney+ del film Marvel

(Di venerdì 10 dicembre 2021)ha svelato ladidi, ildiretto da Chloe Zhao, ine l'appuntamento è fissato per il mese di gennaio.ha svelato quandoarriverà insvelando ladisulla piattaforma: il 12 gennaio 2022. L'appuntamento per i fan dellache vorranno rivedere, o avvicinarsi per la prima volta, all'avventura del nuovo gruppo di supereroi è quindi fissato a pochi giorni dopo le feste.si unirà così agli altri 13delCinematic Universe attualmente disponibili inin IMAX Enhanced su ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Eternals svelata

Multiplayer.it

Le sale cinematografiche si sono riempite grazie a Shang - Chi e ad, ma la magia dell'Uomo Ragno e la promessa del Multiverse - nonché la presenza di Doctor Strange - rende Spider - Man: No ...Parliamo di una durata inferiore alle 3 ore e 2 minuti di Avengers: Endgame , e più in linea con quella di(2 ore e 37 minuti) e Avengers: Infinity War (2 ore e 29 minuti). Intanto sono ...Disney+ ha svelato la data di uscita di Eternals, il film Marvel diretto da Chloe Zhao, in streaming e l'appuntamento è fissato per il mese di gennaio. Disney+ ha svelato quando Eternals arriverà in s ...Disney Plus ha svelato la data di uscita di Eternals sul servizio in abbonamento. Ecco i dettagli sul film Marvel.. L'account Twitter ufficiale di Eternals ha svelato che il film Marvel arriverà ...