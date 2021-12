Espanyol vs Levante: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Levante ancora una volta cerca di porre fine alla sua corsa senza vittorie La Liga sabato 11 dicembre, mentre affronta l’Espanyol a metà classifica all’RCDE Stadium. I club si riuniscono a Barcellona con i padroni di casa seduti all’undicesimo posto dopo due vittorie e due sconfitte nelle ultime quattro partite di campionato, mentre i loro ospiti hanno raccolto solo due punti durante l’equivalente periodo. Il calcio di inizio di Espanyol vs Levante è previsto alle 14. Prepartita Espanyol vs Levante: a che punto sono le due squadre? Espanyol Le ferite dell’Espanyol sono state in gran parte autoinflitte quando è caduto contro il Rayo Vallecano, squadra promossa lo scorso fine settimana, e di conseguenza è scivolato nella metà inferiore della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ilancora una volta cerca di porre fine alla sua corsa senza vittorie La Liga sabato 11 dicembre, mentre affronta l’a metà classifica all’RCDE Stadium. I club si riuniscono a Barcellona con i padroni di casa seduti all’undicesimo posto dopo due vittorie e due sconfitte nelle ultime quattro partite di campionato, mentre i loro ospiti hanno raccolto solo due punti durante l’equivalente periodo. Il calcio di inizio divsè previsto alle 14. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Le ferite dell’sono state in gran parte autoinflitte quando è caduto contro il Rayo Vallecano, squadra promossa lo scorso fine settimana, e di conseguenza è scivolato nella metà inferiore della ...

