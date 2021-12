Esame patente, cambia la 'teoria' per auto e moto. E c'è il riconoscimento facciale (Di venerdì 10 dicembre 2021) patente , cambia l 'Esame di teoria per moto e auto . Meno domande , meno tempo a disposizione, diminuisce anche il margine di errore. Lo stabilisce il decreto 27 ottobre 2021, pubblicato ieri 9 ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021)l 'diper. Meno domande , meno tempo a disposizione, diminuisce anche il margine di errore. Lo stabilisce il decreto 27 ottobre 2021, pubblicato ieri 9 ...

Advertising

psychoseuI : non riesco a fare meno di 5 errori ai quiz della patente indovinate chi sarà bocciata quando farà l’esame ?? - _giiorgiax_ : HO PASSATO L’ESAME DELLA PATENTE. NON CI CREDO?????????????????????? - maricacpnr : La prossima settimana ho una verifica al giorno e in più ho l’esame di patente, già mi preparo a livelli di stress altissimi - slvozdmr : fra una settimana ho l’esame di guida FRA UNA SETTIMANA POTREI AVERE LA PATENTE - gracevicariot : Sto per l’esame per la patente di guida augurami buona fortuna — BUONA FORTUNA -