Eriksen | il futuro potrebbe essere lontano dall’Italia | c’è la notizia!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 10 dicembre 2021)– Non arrivano buone notizie per l’Inter di Simone Inzaghi: stando a quanto riportato da Tuttosport, Christiannon sarebbe del tutto convinto di eliminare il defibrillatore sottocutaneo e questo significherebbe dire addio alla serie A, dove le regole attualmente in vigore non gli permetterebbero di scendere in campo.AjaxIl calciatore danese ha ripreso da poco ad allenarsi sui campi dell’Odense e chissà che la scelta di trasferirsi a casa non possa regalargli la possibilità di sognare il Mondiale in Qatar. Attualmente l’unica squadra in grado di assicurarsene le prestazioni calcistiche sembrerebbel’Ajax, club nel quale ha già militato in passato. Matteo Brignone