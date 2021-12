Enrico Varriale nuovi guai | nuova violenza su una donna?

(Di venerdì 10 dicembre 2021) L’ex vice direttore di Rai Sportha ricevuto nuove accuse da unache si è rivolta alle Forze dell’Ordine accusandola di averla picchiata. In una nota il giornalista sportivo si è difeso dicendo che lui è vittima della folle gelosia di questa persona con cui ha attualmente una relazione.a gennaio sarà processato con l’accusa di aver aggredito e molestato la sua ex partner.

Continua il rapporto - diciamo così - "conflittuale" del giornalista Rai,, con le donne a lui legate sentimentalmente. Dopo la denuncia della sua ex che gli costerà un processo per stalking e lesioni (il pm ha di recente deciso di chiedere il processo con ...Il giornalista già accusato di stalking: "Io vittima di gelosia"La lite è scoppiata dopo che lei l’ha trovato in casa con un’altra donna. Ma l’ex vicedirettore di Raisport si difende: "Io, vittima di una folle gelosia" ...L'ex direttore di Rai Sport denunciato per maltrattamenti dalla compagna. Lui: "Falso" Continua il rapporto - diciamo così - «conflittuale» del giornalista Rai, Enrico Varriale, con le donne a lui leg ...