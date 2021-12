Enrico Varriale | nuove accuse dopo la denuncia dell’ex compagna Il giornalista | “Io vittima di folle gelosia”

Advertising

repubblica : Enrico Varriale ci ricasca. Un'altra donna lo accusa: 'Mi ha picchiato' [di Valentina Lupia, Andrea Ossino] - fattoquotidiano : Enrico Varriale, nuovi guai per il giornalista. Un’altra donna lo accusa: “Presa a schiaffi” - fanpage : Nuove accuse nei confronti del vicedirettore Rai Sport Enrico Varriale - AndreaAAmato : Scene da western a casa di Enrico Varriale (il sequel) @RaiSport - gazzettamantova : Un'altra donna accusa Enrico Varriale: “Mi ha picchiata” Il giornalista già accusato di stalking: «Io vittima di ge… -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Varriale

Nuova denuncia per. Una donna, con la quale l'ex vicedirettore di Rai Sport avrebbe una relazione, la scorsa notte ha contattato il 112 raccontando di essere stata schiaffeggiata dal giornalista . In ...Il giornalista sportivo, a processo per stalking, ha risposto alle nuove accuse ricevute da una donna e riportate dalla stampa. Argomenti trattati, nuova denuncia: le dichiarazioni del ...Il giornalista sportivo Enrico Varriale, a processo per stalking, ha risposto alle nuove accuse ricevute da una donna e riportate dalla stampa.Il giornalista di Raisport avrebbe usato ancora violenza, la sua posizione rischia di aggravarsi dopo le accuse di stalking all'ex compagna ...