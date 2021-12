Enrico Caruso, un ritratto del tenore visto dagli amici: siamo tutti il frutto di incontri con altri (Di venerdì 10 dicembre 2021) Prima che passi il 2021, ricordo di nuovo un anniversario celebrato quest’anno: il centenario della morte di Enrico Caruso. L’occasione è offerta da un libro di Maurizio Sessa, giornalista professionista – per anni ha lavorato a La Nazione – ma anche collezionista e melomane appassionato. Ha pubblicato di recente Caruso & Friends: la nascita del re dei tenori (Florence Art Edizioni), una biografia del grande cantante che prende le mosse da un mazzo di foto di personaggi più o meno illustri, finora inedite, corredate da dediche all’artista. Le fonti documentarie su Caruso, abbondanti, hanno subìto una certa dispersione, essendosi svolta la carriera del cantante in varie parti del mondo: una raccolta sistematica che, perciò, incontra varie difficoltà. Reperite sul mercato antiquario, queste foto ci mostrano un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Prima che passi il 2021, ricordo di nuovo un anniversario celebrato quest’anno: il centenario della morte di. L’occasione è offerta da un libro di Maurizio Sessa, giornalista professionista – per anni ha lavorato a La Nazione – ma anche collezionista e melomane appassionato. Ha pubblicato di recente& Friends: la nascita del re dei tenori (Florence Art Edizioni), una biografia del grande cantante che prende le mosse da un mazzo di foto di personaggi più o meno illustri, finora inedite, corredate da dediche all’artista. Le fonti documentarie su, abbondanti, hanno subìto una certa dispersione, essendosi svolta la carriera del cantante in varie parti del mondo: una raccolta sistematica che, perciò, incontra varie difficoltà. Reperite sul mercato antiquario, queste foto ci mostrano un ...

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Caruso Sorrento, un evento dedicato a Caruso tra musica e cimeli In occasione dei cento anni dalla scomparsa di Enrico Caruso, Sorrento omaggia il grande tenore con un evento in programma domenica 12 dicembre alle 18, presso il teatro Tasso. "Qui dove il mare luccica" è il titolo del talk show ideato e condotto ...

Teatro Trianon Viviani, serata d'onore per Enrico Caruso: conduce Marisa Laurito Il Trianon Viviani e Rai 1 insieme in un evento speciale dedicato a Enrico Caruso. Giovedì 9 dicembre, alle 21 , nel teatro della Canzone napoletana si registra la Serata d'Onore Enrico Caruso, che andrà in onda il giorno di Natale . Il centenario della nascita del ...

Enrico Caruso, un ritratto del tenore visto dagli amici: siamo tutti il frutto di incontri con altri Prima che passi il 2021, ricordo di nuovo un anniversario celebrato quest'anno: il centenario della morte di Enrico Caruso. L'occasione è offerta da un libro di Maurizio Sessa, giornalista ...

