Emily Dickinson: "Sarei forse più sola senza la mia solitudine" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Emily Dickinson, una delle poetesse americane più grandi della storia. Visse una vita tranquilla, isolata, contemplando la bellezza della natura ed interrogandosi sul senso della vita. Scrisse più di 1775 poesie, delle quali solo sette furono pubblicate mentre era in vita e senza il suo consenso. Sarà la sorella, dopo la morte della scrittrice, avvenuta il 15 maggio 1886, a trovare chiuse in un cassetto le sue liriche, scritte su piccoli fogli, cuciti a mano a formare un libriccino segreto. Le poesie, così come le numerose lettere, furono pubblicate postume. Oggi è l'anniversario della sua nascita. Emily Dickinson, una vita silenziosa in osservazione Emily Dickinson fu una donna estremamente enigmatica, al punto tale che molti aspetti della sua ...

