Emergenza Covid a Fiumicino, chi chiamare per ricevere assistenza (Di venerdì 10 dicembre 2021) Fiumicino – Comune e Misericordia insieme per aiutare le famiglie di Fiumicino colpite da Covid impossibilitate a raggiungere i luoghi di prima necessità. "A seguito dell'impennata di casi di Covid nel nostro territorio – spiega il sindaco di Fiumicino Esterino Montino – sempre più persone si ritrovano nell'impossibilità di recarsi a fare la spesa o in farmacia a causa della quarantena e dell'isolamento a cui sono costretti. In particolare ciò riguarda le monofamiglie o quelle in cui il virus ha colpito tutti i membri del nucleo familiare, impedendo loro di raggiungere i luoghi di approvvigionamento e di prima necessità. Pertanto il Comune, in aggiunta a quanto già fanno gli uffici dell'assessorato ai Servizi sociali, in accordo con la Misericordia di Fiumicino, che ringraziamo per la ...

