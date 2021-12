Elisabetta Canalis sex bomb sotto l’albero: guardala in lingerie (Di venerdì 10 dicembre 2021) Scrivendo la letterina a Babbo Natale chissà quanti chiederebbero in dono, se potessero, di trovare Elisabetta Canalis che canta e balla in lingerie sotto l’albero? La ex velina accontenta tutti i follower con un video social imperdibile, in cui si scatena sulle note di “All I want for Christmas is you” con addosso solo l’intimo di pizzo. Bellissima in versione natalizia, Elisabetta seduce i follower in lingerie mentre balla e addobba l’albero. Si riprende sul divano in reggiseno e slip neri, o accanto al camino con addosso un completino rosso. Mentre addobba l’albero, indossa una vestaglia e un body trasparente che lasciano a bocca aperta. Si scatena nelle danze e ai follower regala sorrisi e sguardi ammiccanti. Le movenze sensuali ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 10 dicembre 2021) Scrivendo la letterina a Babbo Natale chissà quanti chiederebbero in dono, se potessero, di trovareche canta e balla in? La ex velina accontenta tutti i follower con un video social imperdibile, in cui si scatena sulle note di “All I want for Christmas is you” con addosso solo l’intimo di pizzo. Bellissima in versione natalizia,seduce i follower inmentre balla e addobba. Si riprende sul divano in reggiseno e slip neri, o accanto al camino con addosso un completino rosso. Mentre addobba, indossa una vestaglia e un body trasparente che lasciano a bocca aperta. Si scatena nelle danze e ai follower regala sorrisi e sguardi ammiccanti. Le movenze sensuali ...

tempoweb : Elisabetta Canalis bomba di Natale! il video estremo in lingerie, mai vista così GUARDA #instagram #natale #intimo… - ParliamoDiNews : Elisabetta Canalis, un Natale da censura: slip e reggiseno, le foto senza precedenti – Libero Quotidiano… - fabbianorozzang : RT @snasainplasa: una volta a 43 anni ti rimanevano solo il kukident e l'insulina, oggi vedi Elisabetta Canalis e ti rimane la minkia di le… - snasainplasa : una volta a 43 anni ti rimanevano solo il kukident e l'insulina, oggi vedi Elisabetta Canalis e ti rimane la minkia di legno per ore - Tortellinoinbro : RT @t0nza: Non io che mi sfondo di pizza rossa e intanto guardo l’instagram di Elisabetta Canalis in intimo che sembra modellata con lacrim… -