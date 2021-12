Elisabetta Canalis: il suo video natalizio in lingerie accende Instagram (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il sexy video natalizio postato su Instagram da Elisabetta Canalis è diventato virale in poco tempo e ha diviso il web: quali sono i motivi alla base delle critiche ricevute? Elisabetta Canalis ha condiviso sul suo profilo Instagram un video sexy in tenuta natalizia - si fa per dire. La showgirl, infatti, ha sponsorizzato una serie di completini intimi di una nota marca. Oltre a essere diventato virale, però, il contenuto ha fatto anche il pieno di critiche. Per quale motivo? Nonostante il tempo voli - e mozzi gli artigli anche al leone - la bellezza di Elisabetta Canalis continua a non sfiorire. Nell'ultimo video postato sul suo profilo Instagram, la showgirl ha messo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il sexypostato sudaè diventato virale in poco tempo e ha diviso il web: quali sono i motivi alla base delle critiche ricevute?ha condiviso sul suo profilounsexy in tenuta natalizia - si fa per dire. La showgirl, infatti, ha sponsorizzato una serie di completini intimi di una nota marca. Oltre a essere diventato virale, però, il contenuto ha fatto anche il pieno di critiche. Per quale motivo? Nonostante il tempo voli - e mozzi gli artigli anche al leone - la bellezza dicontinua a non sfiorire. Nell'ultimopostato sul suo profilo, la showgirl ha messo ...

