Elisabetta Canalis bellissima e provocante: le foto (Di venerdì 10 dicembre 2021) Elisabetta Canalis si mostra come sempre in splendida forma. L’ex velina di Striscia la Notizia ha pubblicato su Instagram un video di una marca di lingerie di cui è testimonial, facendo impazzire i fan con la sua sensualità. Il tempo sembra non passare mai per la bellissima modella e showgirl Elisabetta Canalis, che all’età di 43 anni può ben vantare una forma fisica strabiliante. L’ex velina di Striscia Leggi su solodonna (Di venerdì 10 dicembre 2021)si mostra come sempre in splendida forma. L’ex velina di Striscia la Notizia ha pubblicato su Instagram un video di una marca di lingerie di cui è testimonial, facendo impazzire i fan con la sua sensualità. Il tempo sembra non passare mai per lamodella e showgirl, che all’età di 43 anni può ben vantare una forma fisica strabiliante. L’ex velina di Striscia

Tortellinoinbro : RT @t0nza: Non io che mi sfondo di pizza rossa e intanto guardo l’instagram di Elisabetta Canalis in intimo che sembra modellata con lacrim… - EleKranio : Ma siete pazzi a condividere il video di Elisabetta Canalis? Volete che mi butti giù da un ponte? - infoitcultura : Elisabetta Canalis più calda del camino: il VIDEO più bollente di sempre - infoitcultura : Elisabetta Canalis ci mostra il suo spirito natalizio in intimo: le feste si infiammano - infoitcultura : Elisabetta Canalis è uno schianto in intimo: “Le ventenni mute” – VIDEO -