**Elezioni: Calenda, 'su Roma 1 si discuta altrimenti è fine 'campo largo"**

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – "Quello che dico a Letta è di non dire cose francamente poco credibili come 'deciderà il Pd Romano'. Cerchiamo di non spaccarci un'altra volta. C'è la candidatura della ministra Bonetti che è di grande qualità, ci sono altre candidature del Pd di grande qualità, noi abbiamo pronta la candidatura di Valentino Grippo su cui stiamo raccogliendo le firme. Noi non abbiamo preclusioni ma bisogna sentirsi e decidere insieme". Così Carlo Calenda a un'iniziativa a Bologna.

Ultime Notizie dalla rete : **Elezioni Calenda Sondaggi, partiti di centrodestra recuperano ancora consenso - ... una mega - coalizione che tenga insieme dal M5S a Renzi, da Calenda alla sinistra radicale. Il ... Nello scenario C si avrebbe quindi una sorta di riedizione delle elezioni politiche del 2006, con due ...

Enrico Letta rischia di salvinizzarsi Le elezioni politiche diedero al Pd il... Enrico Letta vuol togliere spazio a Renzi costruendosi ... Il flirt fra Calenda e Renzi è già finito mentre Letta punta su Calenda... Matteo Renzi non se ne ...

**Elezioni: Calenda, 'su Roma 1 si discuta altrimenti è fine 'campo largo''** | SassariNotizie 24 ore - 607927 SassariNotizie.com Quirinale, Salvini: “Non parlo, lascio si diverta Letta” Matteo Salvini usa il sarcasmo per descrivere l’attivismo di Enrico Letta. “Non parlo di Quirinale, lascio che si diverta Letta a parlare ...

Quirinale: Calenda, ‘basta melina, chiediamo a Draghi di restare a Chigi’ Condividi questo articolo:Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “Il prossimo anno noi abbiamo da spendere i soldi del Pnrr, decidere cose molto controverse come la vaccinazione dei bambini, abbiamo una fiammata ...

